Toile de fond | de la tolÃ©rance zÃ©ro

Le 5 février dernier, l’ONG World Vision, lors de la journée mondiale contre les mutilations génitales, proposait la tolérance pour cet acte. Mais c’est une batterie de mesures qui devait être mise pour étendre ce seuil à d’autres griefs. En fait, la tolérance zéro ne doit pas toujours aller dans un sens unique dans un pays comme le nôtre.



Les citoyens mauritaniens doivent être, eux aussi, des sentinelles et les derniers remparts contre les dérives étatiques, les actes d’incivisme notoire et les dérégulations de tous ordres qui portent atteinte à la paix civile, à la sécurité et à la stabilité sociale.



Un renforcement de la vigie, de part et d’autre, est de nature à rétablir l’équilibre des abus et les ramener à des proportions acceptables. A l’évidence, l’inconduite des automobilistes qui engendre un nombre élevé d’accidents mortels et la publication obscènes en violation de l’intimité et de la vie privée d’autrui sur les réseaux sociaux, ne sauraient être les seuls cas de la tolérance zéro.



Voilà un pays ou la vie quotidienne nous offre une multitude de déviances qui méritent autant de sanctions, mais on trouve toujours une échappatoire pour trouver l’excuse.



Entre autres facteurs d’incidents routiers, il y a le trop plein de véhicules au beau milieu de la chaussée en pleine ville ou les conducteurs ne trouvent rien de mieux que de faire fi des règles les plus élémentaires du code de conduite. On brule le feu rouge, on double à droite comme à gauche, on viole l’espace réservé au piéton, on fait aussi demi-tour en pleine circulation, mettant tout le monde en situation de stationnement.



Que dire de, la non possession du permis de conduire, clé de voute, de ce festival d’infractions, noté au quotidien sur les routes ? Oui pour la tolérance zéro contre la promotion de tant de contre valeurs véhiculées par la prévarication et les magouilles de toutes sortes.



