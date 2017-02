MATTEL Sa Sponsor Officiel du Marathon International de Nouadhibou

Marathon de Nouadhibou - Question : Félicitation M. Haidara pour la signature de cette convention de sponsoring avec MATTEL Sa et donnez à nos lecteurs les détails ?



Réponse : Depuis plus de 2 ans le Marathon International de Nouadhibou était en négociation avec la société de télécommunication MATTEL Sa. Pour cette signature MATTEL Sa deviendra pendant 2 ans le Sponsor Officiel de notre marathon. La cérémonie de signature s’est passée le 13 février 2017 à 16h dans le bureau M. DOMINIQUE Saint Jean Président Directeur Général de MATTEL Sa à Nouakchott (voir les images).



MATTEL Sa fournira au Marathon 2 000 (deux mille) t-shirts, 2 000 (deux mille) dossards, 10 banderoles bâchées, 5 drapeaux avec logo MATTEL Sa, 5 drapeaux avec logo du marathon et une somme de 1 500 000UM (un million cinq cent mille ouguiyas) à chaque édition de marathon.



Question : Comment avez-vous réussi ?



Réponse : MATTEL Sa nous a fait comprendre, depuis plus de 18 mois, qu’elle veut soutenir la Jeunesse, le Sport et pousser tous les mauritaniens à faire du sport à travers notre marathon. Lors d’un entretien avec un des responsables j’ai compris que MATTEL Sa adhère à la politique du marathon de Nouadhibou pour prévenir les maladies non transmissibles comme le diabète, celles du type AVC par la pratique régulière du sport.



La compréhension de cette réalité universelle grandit MATTEL Sa et prouve que MATTEL Sa comprend l’apport bénéfique de la pratique régulière du Sport sur la Santé de nos populations. Au marathon International de Nouadhibou nous faisons du sport de masse qui fait courir plus 2 500 personnes à chaque Edition. Comprendre et œuvrer pour cette réalité fait de MATTEL Sa une ENTREPRISE CITOYENNE et DURABLE. Tous les membres et volontaires de notre marathon sont fiers de pouvoir travailler avec MATTEL Sa pour développer le sport, améliorer la santé des mauritaniens et surtout lutter contre les maladies dues à la sédentarisation.



Avec MATTEL Sa nous essayerons de cibler d'autres villes de notre grande, belle et diversifiée MAURITANIE comme par exemple les 3 (trois) jeunes marathons de Sélibabi au sud-est du pays, de Tidjikdja au centre et du Tiris Zemmour au nord avec qui nous travaillons et nous sommes partenaires. Les Directeurs de ces 3 marathons ont réussi à gagner la confiance du Marathon International de Nouadhibou. Je saisis cette occasion pour leurs signifier que nous sommes avec eux et que rien n'est facile mais avec du Travail, de la Discipline et de la Tolérance les résultats seront toujours au rendez-vous.



Question : Merci M. HAIDARA



Réponse : Je voudrai ajouter qu’avec le sponsoring de MATTEL Sa nous sommes désormais à 53.94% de réalisation de notre budget. Nous saisissons cette occasion pour faire appel aux entreprises, aux banques, aux hommes d'affaire, aux Représentations Diplomatiques, aux bonnes volontés et aux mécènes pour réaliser notre projet de budget. Les 46.06% manquant du budget représentent de quoi payer les prix (en espèce, coupes et médailles), les frais d’hébergement de nos athlètes étrangers le transport + l’hébergement des handicapes sur fauteuil et les honoraires des volontaires. Notre marathon étant humanitaire, ne demande pas de droit d'inscription et offre gratuitement les t-shirts, l'eau, les médicaments aux diabétiques marcheurs, sa réussite ne dépendra que des personnes de bonnes volonté qui veulent aider.



VIVE MATTEL Sa une entreprise citoyenne et durable !



VIVE les MARATHONS mauritaniens !





















