Lâ€™Ã©conomie maritime, la pÃªche, les marins et les navires | Par Sidi Mohamed Ould Mohamed Cheikh, Consultant des affaires maritimes

Sidi Mohamed M'Hamed Cheine - L’économie maritime et la pêche forment deux segments complémentaires, promoteurs et vitaux à l’économie nationale.



Le premier est constitué de plusieurs activités (transport maritime, servitude, extraction minière ou pétrolière, tourisme..), le second constitue l’extraction des produits halieutiques de la mer. Les opérations techniques desdites activités ne peuvent s’exercer que par l’intermédiaire des marins qualifiés à bord des outils de navigation sécurisés (navires petit ou grand).



Ces marins et navires sont soumis à des normes de sûreté, de sécurité et de préservation du milieu marin de plus en plus exigeantes et uni formalisées au niveau international.



En effet, dans le domaine maritime la réglementation est universelle, les normes sont définies d’avance. Le savoir faire, l’expérience et la technicité sont déterminant pour l’exercice de n’importe quels activité en mer. C’est dans ce cadre que certains pays maritimes ont compris aussitôt la leçon, et faciliter l’implantation sur leurs territoires des groupes et organismes professionnels spécialisés dans les divers services techniques maritimes rendus aux marins et aux navires.



Cependant, le développement durable du secteur de la pêche et de l’économie maritime repose essentiellement sur l’émergence de toutes ces activités d’une façon globale, synchronisée et harmonieuse. Il passe immanquablement par la mise en place d’une Agence Nationale des Affaires Maritimes qui recentrera l’ensemble des efforts publics en vue d’une gestion des marins et des navires plus efficace, plus cohérente et conforme aux normes maritimes internationales.



La réussite de la globalisation économique dans le domaine maritime, ainsi que l’émergence des multinationales, des groupes, des grandes compagnies et des organismes professionnels spécialisés dans les différents services annexes aux activités maritimes, ont encouragés les pouvoirs publics des pays en développement à s’orienter davantage vers le renforcement du partenariat public-privé au lieu de tendre toujours la main pour solliciter les bailleurs de fonds classiques le financement de leurs projets et/ou ouvrages maritimes.



Ce secteur, créateur de richesse et pourvoyeur d’emplois offre d’importants vierges potentiels d’opportunités d’investissements dont la rente ne cesse de s’accroitre. Les divers services de servitudes et de supports techniques indispensables au bon fonctionnement des navires du transport, de la pêche et/ou de production pétrolière ou minière en offshore (plates formes) ont certainement des incidences économiques positives sur la cohérence de toute la filière maritime d'un Etat.



Compte tenu, aussi de la croissance du volume d’exportation du minerai de la SNIM qui passe de 11 à 13 millions de tonnes par an et de l’évolution remarquable ces dernières années du volume d’importation du pays qui passe de 1,2 millions en 2006 à 3,5 millions de tonnes en 2015, débarquées seulement au port de Nouakchott dit PANPA, ainsi que la promotion d’exploration et d’exploitation gazières en offshore, le potentiel du marché Mauritanien en matière des services rendus aux navires s’inscrit aujourd’hui dans une perspective économique prometteuse dont la rentabilité serait plus qu’importante dans un avenir proche.



Le Gouvernement Mauritanien a adopté récemment une loi qui encourage le partenariat public-privé. Cependant un grand effort reste à accomplir pour adapter le contexte juridique national sectoriels aux multiples aspects et formes possibles desdits partenariats, afin qu’ils soient bénéfique pour les deux parties. D’où la nécessité d’une reforme générale du cadre conceptuel, organisationnel et opérationnel de la réglementation maritime nationale conformément aux obligations et aux exigences internationales en vigueur.



Cette reforme se traduira par l’adoption d’une nouvelle stratégie maritime globale visant une politique maritime ambitieuse et cohérente. La croissance durable de l’économie bleue repose sur trois facteurs essentiels qui sont le potentiel du volume d’échange commercial, la capacité de réception des infrastructures portuaires du pays et la disponibilité des services de supports techniques indispensables à l’exercice des différentes activités de l’économie maritime.



L’implantation des multinationales ou des groupes hautement qualifiés et spécialisés dans les nouvelles technologies des services rendus aux navires tel que, le pilotage, le remorquage, le balisage, l’assistance technique, le ravitaillement, la formation maritime professionnelle, la réception des déchets…, et d’autres services de servitude ou de support sous forme de partenariat public- privé ou privé- privé créera sans nul doute une valeur ajoutée aux caisses de l’Etat, plus de richesses pour les opérateurs privés nationaux et bien sur plus d’opportunités d’emplois.



Le partenariat récemment conclu entre la SNIM et le groupe Espagnole BOLUDA pour le remorquage des navires admis dans son terminal, constituera-t-il, le premier pas vers une privatisation prometteuse de ces services indispensables à la croissance durable du trafic maritime ? Certes la majorité des autorités maritimes et portuaires à travers le monde ont cédées depuis longtemps ces services aux opérateurs privés ayant l’expérience et le savoir faire pour renforcer davantage le développement durable de cette ancienne économie mondiale de la mer.



Sidi Mohamed Ould MOHAMED CHEIKH

Consultant des affaires maritimes









