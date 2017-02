Le parti SAWAB organise un meeting de solidaritÃ© avec le peuple Awhazi

AMI - Le parti SAWAB a organisé, dimanche soir, au niveau de son siège, à Nouakchott, un meeting de solidarité avec la révolte du peuple Awhazi. Au programme de cette manifestation figuraient des poèmes et des slogans qui expriment le soutien des militants de ce parti avec les luttes du peuple Awhazi face à l'oppression.



Dans son intervention, M. Sidi Ould Sid'Ahmed a dit, au nom de la commission d'organisation, que ce meeting est en conformité avec les principes idéologiques du parti Sawab pour soutenir les questions justes et pour apporter aides et appuis aux frères arabes dans les épreuves.



Il a, en outre, exprimé son espoir que ce meeting contribue à susciter l'intérêt autour de la question du peuple Awhazi.



Le meeting s'est déroulé en présence du président du parti Sawab et de plusieurs de ses responsables et militants.









