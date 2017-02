Championnat national : La compÃ©tition bat son plein

Rim Sport - Victimes d’un mauvais début de saison avec une défaite d’entrée, les concordiens se sont rebiffés, samedi 18 février, lors de la quatrième journée, en dominant largement Nasr de Sebkha avec un écart de 32 points (62-30).



L’Etoile du Nord, par contre, cumule une série de revers après une bonne entame, en trébuchant face à ElMina JAHE sur la marque de 49 points à 52.



Pour rappel, le week end dernier, Boghé avait surclassé devant un public assez nombreux et lors d’un match plaisant, Kaédi (52-41). Teyarett Lémir Kaba BC signe sa première victoire face à BMD bc sur le fil (39-37).



Programme



25 février



Poule A(4 ème journée)



-Arafat bc-Teyarett Lemir Kaba



26 février



-BMD bc-Nouakchott bc



Poule B (6ème journée)



-25 février



ASC Riyad-ElMina Jahe



26 février



-Etoile du Nord-Nasr de Sebkha









