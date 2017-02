VidÃ©o : dÃ©couverte dâ€™Ã©chantillons de riz en plastique dans le marchÃ© mauritanien

Le riz en plastique n’est pas nouveau en Afrique, où son infiltration est signalée de temps à autre dans des marchés du continent, avec la mise en garde contre ses effets néfastes sur la santé des consommateurs.



Ce riz dangereux fabriqué à base de plastique présente les mêmes formes que le riz naturel a été découvert par des experts du ministère mauritanien du commerce, de l’industrie et du tourisme, dans les marchés, notamment dans la marque du riz communément appelée « Zenkelouni ».



Tout a commencé, lorsqu’une citoyenne a présenté à un atelier organisé par des associations de défense du consommateur, des échantillons du riz en plastique, trouvé dans un sac acheté dans le marché.



L’alerte a été donnée immédiatement aux ministères du commerce et de la santé, pour prendre les mesures nécessaires.



Selon des premières enquêtes, le riz en plastique qui ne serait pas présent dans les dépôts du CSA, peut se trouver en grandes quantités dans les maisons et les boutiques.



Des défenseurs des consommateurs ont lancé un appel aux autorités pour prendre d’urgence les mesures nécessaires afin de sécuriser les citoyens contre les risques consécutifs à la grande présence du riz en plastique dans les mets mauritaniens.



Par Cridem avec Aljazeera



