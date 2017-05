Une mission europÃ©enne Ã  Nouakchott pour examiner avec Aziz les modifications constitutionnelles

Sahara Medias - Le président Mohamed O. Abdel Aziz a reçu lundi une mission du parlement européen actuellement en visite en Mauritanie, avec laquelle il a évoqué les amendements constitutionnels attendus en Mauritanie, à l’origine de grandes divergences au sein de la classe politique du pays.



Selon l’agence mauritanienne d’information, le chef de l’état a par ailleurs évoqué avec la délégation européenne la consolidation de la sécurité dans la région et les moyens de coopération entre la Mauritanie et le parlement européen dans les domaines économique et social.



Dans une déclaration faite à la presse à l’issue de cette audience, la présidente de cette mission, Mme Ines Ayala Sender a déclaré que les entretiens ont été très importants ajoutant qu’ils se sont étendus au domaine de la coopération entre la Mauritanie et l’union européenne et les moyens de la développer en appuyant les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre la pauvreté, la formation professionnelle, la santé et l’éducation.



Elle a ajouté que la situation intérieure et la question des droits de l’homme dans le pays ont été évoquées précisant que la délégation européenne a avancé ses observations au chef de l’état qui lui a expliqué les efforts entrepris par la Mauritanie pour améliorer ces situations.



Concomitamment avec l’arrivée de cette délégation européenne à Nouakchott, l’ancien chef de l’état mauritanien Ely O. Mohamed Vall, a appelé le parlement à ne pas voter les modifications constitutionnelles rejetées, selon lui, par le peuple mauritanien.









