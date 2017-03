Alakhbar - La député mauritanienne du parti d’opposition AJD/MR, Saoudatou Wane, a dit que "les Noirs n’abandonneront jamais la Mauritanie pour la laisser aux autres". Elle faisait allusion aux Maures.



"Il y a parmi la classe politique mauritanienne ceux qui combattent les Noirs. Certains font tout pour exclure les Noirs", a estimé Saoudatou Wane, vendredi à l'Assemblée nationale. La député a aussi qualifié certains parlementaires "d’hypocrites et de racistes".



Pour Saoudatou Wane, la question de l’unité nationale est évoquée en Maurianie "par hypocrisie".



La député Saoudatou Wane réagissait à l’intervention de son collège Mahfoudh Ould Jeyd qui appelait à faire usage de l’Arabe (langue officielle) et éviter la traduction à l’Assemblée nationale.



La Constitution mauritanienne reconnaît quatre langues officielle et nationales: l'Arabe, le Poular, le Soninké et le Wolof.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité