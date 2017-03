L’avoact Sid El Moctar fustige Ehel Guebla (Trarza) les Idawaaly et dit que la coordination de la Nosrah est juive

Adrar Info - Les activistes des réseaux sociaux s’échangent actuellement des enregistrements de l’avocat Sid El Moctar Ould Sidi, connu sous le nom de :



"avocat de la Nosrah" ( soutien du Prophète PSL), dans lesquels ils fustigent les gens de la Guebla et en particulier le Trarza, tout comme il y critique la tribu Idawaaly et ce qu’il appelle ses affiliés. Il y décrit les membres de la coordination « NOSRAH » de franc maçonniques et juifs parce qu’ils rapprochent d’eux Ould Moine et Ould Abou Maaly plus que lui.



Regret du passé



Dans ses enregistrements, Sid El Moctar regrette qu’il ait présenté par le passé des excuses à Cheikh Rida et à la coordination de de la Nosrah s’engageant à ne plus leur présenter des excuses à l’avenir.



Que Cheikh Ridaa ne peut pas « IZABIH » ( le blesser mystiquement) car il a acquis ce qu’il a acquis en se proclamant (issu) du prophète alors que moi je soutiens ( par conviction) et défends le prophète.



L’avocat a insisté sur le fait que le titre : Avocat de la Nosrah ne l’honore pas car cette association n’est qu’un regroupement de collecteurs de renseignements, d’informateurs et de profiteurs de biens et d’argent, rien de plus.



Alors que lui se dit avocat pour lui-même, pour son père et pour sa famille -au sens étroit- du terme.



La Guebla, un gisement d’hypocrites ….et Idawaaly une tribu partiale



L’Avocat Sidi Mokhtar a consacré une partie de ses enregistrements à parler de l’orgueil de sa propre tribu les « KUNTA » et aux critiques des Idawaaly disant qu’ils ne peuvent lui faire peur et que l’histoire mauritanienne en est témoin, ajoutant que leur solidarité entre eux était claire pour lui, cependant, il pensait qu’elle resterait discrète mais elle a dépassé apparemment ce stade. Ils doivent savoir en conséquence que les choses ne se limitent plus seulement aux Idawaaly.



Ould Sidi s’est glorifié de sa région et de sa ville natale « OUALATA» en disant que c’est une métropole bien connue, habitée par des « gens de la maison » (descendants du prophète), des Arabes, des pauvres et des Quraish et qu’elle ne doit pas être comparée aux villes du genre : Nebaghya, Bareyna, Boutilimit établies avec l’avènement de l’époque Moktar Ould Daddah.



L’avocat a déclaré que l’éducation des populations dans sa ville natale diffère de celle du Trarza où les gens sont éduqués sur : «la vérité ne se dit pas et le mensonge n’est pas bien » (« الحق ما ينقال والكذب أتف بيه » ), une citation qu’il juge hypocrite et scandaleuse car ceux qui sont de cette région considèrent que l’incapacité à « batailler » est un scandale et une hypocrisie.



