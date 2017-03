La colonie mauritanienne en Espagne demande la rÃ©ouverture du centre dâ€™accueil Ã  lâ€™ambassade

Saharamédias - La colonie mauritanienne en Espagne a demandé la réouverture du centre d’accueil à l’ambassade à Madrid, après qu’il ait été fermé et son personnel rapatrié sans aucune explication.



La colonie ajoute que tous les intérêts des ressortissants mauritaniens en Espagne sont désormais hypothéqués après l’arrêt de ce service névralgique sur lequel s’appuyaient les migrants mauritaniens.



La colonie a menacé de déclencher une grève la semaine prochaine pour protester contre cette mesure des autorités mauritaniennes de fermer le centre d’accueil de l’ambassade sans donner d’explication.



Le communiqué distribué par la colonie qualifie cette mesure « d’arbitraire et d’irresponsable» demandant le retour des services du registre de l’état civil afin d’assurer la continuité du service pour les citoyens.









