Inscription pour la 7Ã©me Edition du marathon de Nouadhibou du 16 avril 2017

Le 16 avril 2017 le Marathon International de Nouadhibou compte faire courir 2 500 à 3 500 et auxquels il faudra ajouter une centaine d’handicapés sur fauteuil roulant dont la majorité vient de Nouakchott.



Il est aussi prévu une marche des personnes atteintes du diabète.



Pour ceux qui sont à Nouadhibou l’inscription est ouverte à la Maison de Jeune en face du stade municipal. L’inscription est gratuite mais il faut un certificat médical pour avoir son reçu qui donne gratuitement le t-shirt et l'eau minéral le jour marathon.



L’inscription en ligne est opérationnelle depuis la semaine passée au lien ci-après s'il vous plait :



http://www.ndbmarathon.org/?lienFile=inscription









