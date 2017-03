Toujounine : vaste opÃ©ration de dÃ©molition de maisons (Photos)

Essirage – Des citoyens ont vivement dénoncé la démolition, sans motif aucun, de leurs maisons, dans certains quartiers de Toujounine, notamment à Tenweich, révèlent des sources.



Même les habitations appartenant à des familles démunies et handicapées n’ont pas été épargnées, ont affirmé des femmes résidentes dans les quartiers touchés.



Les photos prises montrent une démolition sans avertissement préalable de l’autorité habilitée des maisons avant le déménagement de leurs bagages.



Traduit de l’Arabe par Cridem

















