Trafic de drogue : Arrestation d'un officier de la marine mauritanienne

Alakhbar – L’un des officiers de la marine mauritanienne est aux arrêts depuis 48h sans que les motifs qui ont conduit à son interpellation soient révélés, jusqu’à l’instant, rapportent des sources.



Des premières indiscrétions évoquent des liens de l’officier avec le trafic de la drogue. Des instructions sont menées au plus haut niveau de l'Etat pour lever les zones d’ombre de ce présumé trafic.



Le Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz avait mis en garde, dans l’un de ses discours, contre les dangers de la propagation alarmante de la drogue dans le pays, mettant en exergue, l’arrestation quasi-quotidienne des services de sécurité de personnes en connexion avec les réseaux de trafic de la drogue.





Traduit de l’Arabe par Cridem