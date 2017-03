DÃ©cÃ¨s d'un conseiller du wali du Guidimakha dans un accident sur la route de BoghÃ©-Rosso

Taqadoumi – Le conseiller chargé des affaires juridiques et administratives du wali du Guidimakha, Moussa Souleymane Coulibaly, est décédé vendredi 10 mars courant, à la suite d’un accident survenu sur l’axe routier Boghé -Rosso.



Fils du célèbre journaliste mauritanien et chroniqueur sportif à la voie d’or, Coulibaly Souleymane, Moussa est l’un des tout jeunes administrateurs publics, de la nouvelle génération.



Il est décrit par ses collègues comme étant l’un des jeunes les plus compétents et les plus dévoués dans l’exercice de sa fonction.





