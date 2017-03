FNDU : flash info

FNDU - Le FNDU a organisé une grande marche l’après-midi du 11 Mars 2017 à laquelle ont participé des dizaines de milliers de noukkchottois indignés par la volonté du pouvoir d’imposer des réformes constitutionnelles contre la volonté de l’écrasante majorité du peuple.



Cette marche, qui a vu la participation de plusieurs partis politiques, de mouvements de la jeunesse et de d’organisations de la société civile et d’éminentes personnalités nationales, a été clôturée par un meeting animé par de célèbres artistes qui ont enflammé la foule par des chants patriotiques qui exprimé le rejet de ces amendements puérils qui divisent le peuple et détournent le pays de ses vrais problèmes.



Le Président par intérim du FNDU, Mr Moussa Fall, après exprimé ses remerciements à tous ceux qui contribué à la réussite de cette manifestation, a réaffirmé le rejet par le peuple mauritanien du tripatouillage de la Constitution et de la mutilation du Drapeau National qui constitue un symbole qui unit les mauritaniens et par lequel notre pays est connu à travers le monde, insistant sur le fait que la répression et l’intimidation ne feront que renforcer la détermination du Forum à continuer la lutte pour faire échouer ces amendements et pour faire échec aux manœuvres du régime qui cherche à se maintenir d’une manière ou d’une autre.



Il a également rappelé la disponibilité du FNDU à rechercher une solution consensuelle à la crise politique que connait le pays depuis plusieurs années, sachant que c’est la seule voie pour éviter à la Mauritanie de basculer dans l’instabilité du fait de l’entêtement du pouvoir à refuser de prendre en compte les aspirations du peuple.



Plusieurs orateurs se sont succédé sur la tribune pour exprimer le rejet par toutes les couches populaires de la prise en otage du pays par le pouvoir actuel et de son entêtement à vouloir imposer sa vision unilatérale contre la volonté du peuple.



Nouakchott, 11 Mars 2017



La Commission de Communication









