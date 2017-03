Bissau: des manifestants exigent le dÃ©part du prÃ©sident

BBC Afrique - Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale Bissau pour exiger le départ du président José Mario Vaz.



Ils avaient déjà manifesté samedi pour demander au président de quitter le pouvoir. Au même moment, Alpha Condé, le médiateur de la crise, exige l'application des accords de Conakry.



Pour sa part, le président Bissau guinéen José Mario Vaz et ses partisans exigent d'abord la réouverture du parlement. Les organisateurs accusent le président d'être le facteur de division dans le pays.







Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité