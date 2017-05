Braquage de lâ€™agence BMCI : les accusÃ©s dÃ©fÃ©rÃ©s en prison

Saharamédias - Le juge d’instruction a déféré vendredi les quatre accusés dans l’affaire du braquage de l’agence de la BMCI à la prison civile.



Le magistrat du troisième cabinet chargé des enquêtes relatives aux crimes du droit public a retenu contre les quatre prévenus l’accusation constitution de groupe de malfaiteurs en vue de s’adonner au vol et au braquage.



Les accusés ont nié vendredi les faits qui leur sont reprochés ajoutant que la police les a contraints à des aveux extorqués.



Les quatre jeunes ont comparu vendredi devant le parquet général après que le quatrième membre du groupe ait été appréhendé jeudi et interrogé dans la nuit de jeudi à vendredi.









