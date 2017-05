Mauritanie : un ex-dÃ©tenu Ã  Guantanamo, privÃ© de ses papiers dâ€™Ã©tat civil

Alakhbar - L’ex- détenu mauritanien à Guantanamo Mohamed Ould Salahi "est privé de ses papiers d’état civil", a dénoncé l’Initiative de Défense des Détenus Mauritaniens à l’Etranger, dans un communiqué reçu vendredi à Alakhbar.



Selon l’initiative, Ould Salahi a été "privé de ses droits les plus élémentaires" après avoir été "torturé et déporté".



L’initiative appelle l’opinion publique et les organismes de défense des droits de l’Homme à "prendre leur responsabilité" vis-à-vis de la situation.