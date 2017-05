Matam. Une pirogue, qui revenait de la Mauritanie, sâ€™est renversÃ©e, faisant 2 morts et 5 blessÃ©s

Ndarinfo - On dirait que les semaines se suivent et se ressemblent en ce mois d’avril au Sénégal. Chacune avec sa catastrophe et ses victimes.



Après le chavirement d’une pirogue à Bettenty, qui a fait 21 morts lundi dernier, un drame similaire est survenu hier, vendredi 28 avril, dans le département de Matam. Une pirogue, qui revenait de la Mauritanie, s’est renversée, faisant 2 morts et 5 blessés.



Le même jour, le Président Macky Sall était Bettenty auprès des populations endeuillées. Il a présenté ses condoléances, élevé les orphelins au rang de pupilles de la Nation, remis à chaque famille de victime tuée 2 millions de francs CFA et 500 mille à chaque rescapé, octroyé 10 millions pour l’achèvement de la construction de la mosquée du village et promis d’ériger celui-ci en commune avant les Locales de 2019.



Il y a quelques jours, le chef de l’État était à Médina Gounass où ont péri 23 personnes à la suite de l’incendie qui a ravagé le site du Daaka.



L’incendie de Médina Gounass est le plus meurtrier d’une série qui aura marqué le mois d’avril. Des incendies, plus ou moins violents, ont été enregistrés à Saint-Louis, Dakar, Kaoalck, Linguère et Thiès, sans perte en vie humaine, juste d’importants dégâts matériels.



Lala Ndiaye



