Des mauritaniens arrÃªtÃ©s aux Etats Unis et dâ€™autres recherchÃ©s

Saharamédias - La police américaine a interpelé ces derniers jours des mauritaniens dans l’état de Virginie, accusés de trafic de cigarettes entre cet état et celui de New York.



Selon des sources de la colonie mauritanienne aux Etats Unis, ce sont neuf personnes qui ont été arrêtées et sont dans un centre de détention de la police. Selon les procès verbaux de la police publiés sur le Net, les personnes arrêtées sont accusées de fraude fiscale en ce qui concerne le commerce de cigarettes.



La première personne arrêtée l’a été mercredi 26 avril, tandis que les six autres l’ont été le lendemain jeudi 27. Les mêmes sources ajoutent que près de 40 mauritaniens sont encore recherchés pour le même délit.



Les prix des cigarettes sont particulièrement bas dans l‘état de Virginie et plutôt élevés dans celui de New York, ce qui laisse supposer à des bénéfices importants et des pertes non moins importantes pour la douane américaine.









