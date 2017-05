Zouerate/ Snim : accident : un travailleur coincÃ© entre deux moteurs broyeurs de 11 000 Voltes dans un site minier

Zouerate Actu - Un accident de voiture s’est produit tôt ce matin au site de Guelb Rheîne à 30 km au nord-est de Zouerate, apprend-on de source sûre.



Au volant d’une voiture, le mécanicien, chef d’équipe, N’DIAWAR FALL a dévié de la route et fini sa course entre deux gros engins parqués à quatre mètres de la route, ajoute la même source.



L’accidenté était resté coincé sur le volant de sa voiture avant l’intervention des travailleurs sur place et celle des agents de la HST (hygiène et sécurité au travail).



Après des manœuvres de 20 minutes, les agents de la HST ont pu l’extraire à temps et l’acheminer à la polyclinique de la Snim. Outre le choc, le mécanicien a eu des blessures à la tête, aux bras et au visage, rapporte la source précitée.



Les causes de l’accident restent à déterminer. D’aucuns pointent du doigt la visibilité qui était, ce matin, très réduite sur le site du Guelb à cause de la poussière.



En plus, le travailleur a passé toute la nuit à faire des interventions, ce qui a peut-être agi sur sa vigilance.



Les travailleurs avaient, à plusieurs reprises, interpellé les responsables sur place du danger de la présence de ces gros moteurs à côté de la route, mais en vain, indique une source.











