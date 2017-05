Sahara : rÃ©action officielle du Maroc qui appelle Ã  plus d'implication de la part de l'AlgÃ©rie et de la Mauritanie

L'Economiste - Le Maroc vient de réagir officiellement au vote de la résolution 2351 sur le Sahara. Dans un communiqué diffusé samedi, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC) affirme prendre note "avec satisfaction" de l'adoption de ce texte par le Conseil de Sécurité.



Le département de Nasser Bourita souligne que cette résolution converge, sur plusieurs points, avec les appréciations et recommandations du SG de l’ONU, contenues dans son dernier rapport au Conseil de Sécurité (S/2017/307). En effet, relève le MAEC, "le texte réaffirme, clairement, les paramètres du processus politique tels que définis depuis 2007".



Pour rappel, le Conseil de sécurité note que ce processus doit être guidé par le "réalisme et l’esprit de compromis", doit "prendre en considération les efforts déployés par le Maroc depuis 2006, et tenir compte de la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie".



Le MAEC appelle dans ce sens à plus d'implication de la part de l'Algérie et de la Mauritanie. Le voisin de l'est a en effet été appelé pour la 6e année de suite à procéder au recensement des populations des camps de Tindouf.









