M21- À l'issue de la réunion de son bureau exécutif, tenue jeudi 27 avril, l'Union Pour la République, UPR, a décidé de dépêcher des missions de sensibilisation en faveur des amendements constitutionnels soumis à un référendum qui aura lieu le samedi 15 juillet prochain.



