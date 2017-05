La marche du manifeste des haratines part en rangs dispersÃ©s Ã  cause des divergences

Zahraa – Les divergences internes font partir en rangs dispersés, les activités organisées par le Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines, à l’occasion de la célébration de son anniversaire annuel, 12 mois après le décès de son premier leader, feu l’ambassadeur Mohamed Said Ould Hamody.



Alors que l’opposant Mohamed Vall Ould Handiya organise une marche de son bureau du Carrefour Madrid vers l’ancienne maison des jeunes, Boubacar Ould Messaoud et ses amis ont décidé de faire le pas, de la Mosquée marocaine vers la place Ibn Abass.



Si le premier est fortement soutenu par ses anciens compagnons au sein du RFD, le second peut compter sur le soutien de cadres de Tawassoul et de personnalités issues de la majorité présidentielle.





Traduit de l’Arabe par Cridem