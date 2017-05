Le premier ministre et le ministre de lâ€™interieur au Mali en

Adrar Info -Le site « Essevir.mr » aurait appris d’une source spéciale, que le premier ministre Yahya Ould Hademine et le ministre de l’Intérieur Ahmedou Ould-Abdallah, se préparent à se rendre au Mali, en particulier dans la zone « Nouara» ( frontière Mali/Mauritanie).



La source a ajouté que le but du voyage de Ould Hademine et Ould-Abdallah est de rencontrer le Cheikh de confrérie Ahmedou Ould Cheikh Hamahoullah et de l’informer que le Président de la République compte beaucoup sur lui dans la campagne de sensibilisation pour la tenue d’un referendum concernant les amendements constitutionnels.



Ould Hamahoullah est l’une des personnalités religieuses influentes dans les deux Hodhs et il bénéficie d’une grande audience spirituelle dans de nombreuses régions de l’Est, les villes et villages situés le long de la frontière avec le Mali voisin.



Le ministre de l’intérieur se prévaut d’avoir des liens ancestraux de parenté avec Cheikh Ould Hamahoullah, tandis que le premier ministre fait remonter en surface l’alliance traditionnelle qui unissait la famille du cheikh avec les gens de Djiguenni (ville natale de Ould Hademine) et certains villages avoisinants.



Source : http://essevir.mr/node/5406



Traduit par Adrar.info









