Direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ecole SupÃ©rieure Multinationale des TÃ©lÃ©communications (ESMT) : La Mauritanie flouÃ©e

En Novembre-Décembre 2016, le Cabinet International « Afrique Conseil », basé à Cotonou au Bénin, spécialisé dans le recrutement des meilleures compétences en Afrique, lance un avis de vacance de postes pour le recrutement d'un directeur général et d'un directeur de la Formation au profit de l'Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) dont le siège est à Dakar au Sénégal.



Notre compatriote Moctar Yedaly, actuellement chef du Département société de l’Information de l’Union Africaine à Addis-Abeba et président du Forum global sur l’expertise en cyber-sécurité à été short listé pour le poste de Directeur Général. Il a obtenu la meilleure note (16/20) suivi d’un béninois et d’un nigérien.



Pour le poste du Directeur de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche, c’est aussi notre compatriote, le Professeur Lemrabott Ould Habiboulah qui est en tête. Il a obtenu 17,6/20 suivi d’un béninois et d’un Sénégalais. Le Chef de Département Sciences de l’Ingénierie à l’ESMT de Dakar est aussi Professeur à l’Ecole Supérieure Polytechnique de Nouakchott.



La procédure de sélection s’est déroulée en quatre étapes cruciales : l’évaluation et la sélection des dossiers, les tests, la psychotechnique et la sélection définitive.



Dans un premier temps le Cabinet a retenu 32 candidats pour le poste de Directeur Général et 20 pour celui du Directeur de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche. Après un examen oral et un entretien par vidéoconférences devant un jury composé de grands spécialistes dans le domaine des Ressources Humaines et de la Formation dans les Ecoles d’Ingénieurs, le Cabinet a retenu les 10 premiers pour le Poste de Directeur Général et les 9 premiers pour celui de Directeur de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche.



Après un dernier examen psychotechnique sur les indicateurs, les traits des personnalités caractéristiques, la performance professionnelle, les profils aux postes, les compétences managériales et au travail (rationalité, pouvoir et contrôle, confiance en soi, affirmation, tactiles etc.), le Cabinet International « Afrique Conseil » a retenu les trois premiers de chaque groupe et il s’est avéré et sans équivoque que les deux lauréats sont nos deux compatriotes.



Le conseil des ministres des télécommunications des sept pays membres de l’Ecole, qui s’est tenu le 26 avril dernier à Nouakchott, ne devait être qu’une formalité pour le choix de nos deux compatriotes. Même si on recourt généralement au vote pour le choix du directeur général, il ne s’agit que d’une formalité. Les ministres s’étant déjà entendus sur le candidat présentant le meilleur profil.



A Nouakchott, profitant de la naïveté de notre ministre Dia Malal, le Niger et le Bénin préparent un coup fourré. Ils le convainquent que le vote se passera bien et que le poste de directeur général reviendra à la Mauritanie comme convenu. On revient donc à la plénière et on passe au vote.



Et là surprise ! Le Niger, dont le directeur général sortant est ressortissant, obtient le même poste et la direction de la Formation échoit au Bénin. Malal n’y a vu que du feu. Après la pause et avant la signature du procès-verbal sanctionnant les travaux, notre ministre, à qui on a remonté les bretelles entre-temps, fait volte-face. Il refuse de signer le PV et la réunion finit en queue de poisson. Comment la Mauritanie qui a financé et organisé une réunion peut-elle se faire flouer de la sorte ? Serions-nous incapables à ce point ?



A présent, c’est le flou total. On ne sait pas si les autres Etats de l’ESMT tiendront compte des réserves de la Mauritanie ou s’ils considéreront que les carottes sont cuites.



