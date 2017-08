Meeting de Rosso : Mohcen rÃ©ussit son pari

Le Calame - De retour au pays, après une absence de quelques semaines qui lui a fait rater le début de la campagne référendaire, Mohamed El Hacen Ould El Hadj dit Mohcen, le président du Sénat, a tenu à marquer sa présence à Rosso, une ville dont il est le sénateur.



Hier, mardi, il a organisé un meeting, auquel ont assisté le directeur régional de la campagne, Dr Kane, le wali du Trarza, le député de Rosso, le hakem de la Moughataa ainsi que plusieurs personnalités. Ses partisans, qui tenaient à démontrer que sa popularité reste encore intacte, ont afflué de partout. Visiblement rassuré, Mohcen multipliait les gestes à l’endroit de ses soutiens.



Les différents intervenants, qui se sont succédé, ont tous appelé à voter oui lors du prochain referendum. Et certains n’ont pas manqué de rendre un hommage appuyé au président du sénat.



Ce meeting réussi aux yeux des observateurs témoigne, si besoin est, que Mohcen que certains (qu’il a lui-même portés sur les fonts baptismaux) ont essayé d’enterrer un peu vite, n’a pas encore dit son dernier mot.



Et qu’il faut encore compter sur lui si on veut faire de la politique à Rosso ou réussir une consultation électorale.









