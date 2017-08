AlgÃ©rie: huit islamistes tuÃ©s

BBC Afrique - En Algérie, huit islamistes armés ont été neutralisés au cours d'une opération militaire lancé par l'armée depuis dix jours dans la région de Tipaza, à 70 km à l'ouest d'Alger.



Les militaires engagés dans cette opération ont récupéré des armes et des munitions, selon le ministre algérien de la Défense. Plusieurs armes, dont cinq pistolets mitrailleurs de type kalachnikov et une quantité de munitions ont été saisis lundi, ont indiqué les autorités.



Ces violences sont attribuées à des islamistes armés, qui avaient ensanglanté l'Algérie durant les dix années de guerre civile (1992-2002).



Ces tentatives de déstabilisation ont considérablement baissé dans le pays mais des groupes restent actifs et s'en prennent généralement aux forces de sécurité.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité