Football : Neymar se rapproche du PSG

La star brésilienne du FC Barcelone, Neymar, a annoncé, mercredi 2 août, son départ du Barça à ses coéquipiers, réunis pour la reprise de l’entraînement, après des semaines de rumeurs sur son transfert au PSG, a fait savoir le club catalan. « Le joueur est venu s’entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu’il s’en allait, a déclaré un porte-parole du club. L’entraîneur lui a donné l’autorisation de ne pas s’entraîner et d’aller s’occuper de son avenir. »



Ces dernières semaines, plusieurs médias annonçaient le départ imminent du Brésilien vers le PSG, propriété d’un fonds souverain qatari, prêt à payer les 222 millions d’euros de la clause libératoire de son contrat avec le Barça.



« Le joueur Neymar Jr., accompagné de son père et représentant, a fait part au FC Barcelone de sa décision de quitter l’entité, lors d’une réunion dans les locaux du club », a indiqué le Barça dans son communiqué. « Le club les a renvoyés à la clause libératoire du contrat en vigueur, qui depuis le 1er juillet est de 222 millions d’euros, et qui devra être versée dans sa totalité », a-t-il insisté.



Cette somme serait du jamais-vu dans le monde du football. Bien au-delà du record des 105 millions d’euros dépensés en 2016 pour le transfert de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United.



Violation des règles de fair-play financier ?



Au chapitre gros sous, le FC Barcelone a également justifié le blocage du paiement d’une prime de 26 millions d’euros à Neymar, dans l’attente de savoir s’il rejoint le PSG. « En réponse à la réclamation de la prime de prolongation, le club a rappelé (à Neymar et son père) qu’elle restait en dépôt chez un notaire jusqu’à la résolution de l’affaire », a ajouté le FC Barcelone. « Le joueur reste sous contrat avec le FC Barcelone mais avec l’autorisation temporaire de ne pas participer aux entraînements », a-t-il conclu.



Neymar était resté muet face à la presse, ayant évité mardi soir les dizaines de journalistes qui l’attendaient à l’aéroport de Barcelone. Il arrivait de Dubaï, où il avait fait escale après une tournée promotionnelle en Chine.



Son rachat par le PSG, qui n’a toujours pas été confirmé, est contesté par la Ligue espagnole de football. Son président Javier Tebas a annoncé qu’il allait saisir l’UEFA d’une plainte visant le PSG pour non-respect des règles de fair-play financier imposées aux clubs. M. Tebas accuse le Qatar d’injecter des fonds dans le PSG en violation des règles de fair-play financier de l’UEFA et des règles en termes de concurrence de l’Union européenne.



Dans une interview publiée mercredi par le journal sportif espagnol AS, M. Tebas annonce même que la Liga refusera d’accepter les 222 millions que, selon les règles en vigueur, le PSG devrait régler afin qu’elle les reverse au club catalan. « Si le PSG vient avec l’argent de la clause [libératoire] de Neymar nous ne l’accepterons pas », a-t-il assuré.









