Le Qatar commande 7 navires de guerre Ã  l'Italie pour 5 mds d'euros

Romandie News - Le Qatar a commandé sept navires de guerre à l'Italie pour un montant de cinq milliards d'euros, a annoncé mercredi le ministre des Affaires étrangères de ce petit émirat gazier, isolé par quatre pays arabes dont trois du Golfe.



"Nous avons signé un contrat au profit des forces navales du Qatar en vue de l'acquisition de sept navires de guerre à l'Italie pour un montant de cinq milliards d'euros", a déclaré cheikh Mohamed Abderrahmane Al-Thani lors d'une conférence de presse à Doha avec son homologue italien Angelino Alfano.



Le ministre italien a confirmé le contrat en parlant de "sept navires de guerre" mais sans préciser ni le montant de la transaction ni le type de navires qui seront livrés par son pays.



Selon des médias italiens, le contrat porte sur sept navires de surface, dont quatre corvettes, un navire de débarquement amphibie et deux patrouilleurs.



Le Qatar et les Etats-Unis ont signé le 15 juin, en pleine crise qui oppose le Qatar à ses voisins arabes, un accord de 12 milliards de dollars pour la vente à Doha d'avions de combat F-15.



Le Pentagone n'avait pas livré de détails sur la vente qui, selon Bloomberg, concernerait 36 de ces appareils.



L'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et l'Egypte ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir des islamistes radicaux, d'être derrière des actes de déstabilisation dans la région et, au-delà, de se rapprocher de l'Iran chiite, grand rival du royaume saoudien sunnite.



Ils ont imposé des sanctions économiques au Qatar et lui demandent, pour les lever, de satisfaire à 13 demandes, dont la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera et d'une base turque au Qatar.



Le Qatar rejette les accusations et refuse de satisfaire ces demandes.



Son ministre des Affaires étrangères a déploré mercredi l'intransigeance des adversaires de Doha lors de leur dernière réunion dimanche à Bahreïn où ils n'ont selon lui "manifesté aucune intention de résoudre la crise de manière pacifique".



De son côté, le ministre italien a souhaité une désescalade et une solution dans "le respect du droit international".



(©AFP / 02 août 2017 14h30)









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité