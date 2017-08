RÃ©fÃ©rendum : Le collectif des mauritaniens en France organise un sit-in de protestation devant lâ€™ambassade

Mauriweb - Le collectif des mauritaniens en France organise ce jeudi un sit-in de protestation devant l’ambassade de Mauritanie, a-t-on appris de source de cette organisation.



Le collectif entend ainsi exprimer sa désapprobation pour le référendum constitutionnel auquel appelle le régime du président, Mohamed Ould Abdelaziz.



Rappelons que le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui a contourné le sénat en appelant à ce référendum, vient d’achever une tournée dans les régions de l’intérieur pour faire adhérer les populations à son projet qui vise la suppression du sénat, de la haute cour de Justice. Le projet d’amendements constitutionnels porte aussi sur des changements du drapeau et de l’hymne nationaux du pays.



Ce projet d’amendements constitutionnels est largement combattu par l’opposition mauritanienne. Cette dernière en dépit de ses manifestations pacifiques contre les amendements a été sévèrement réprimée et plusieurs arrestations ont été opérées dans ses rangs.



Rappelons que enfin que le collectif des mauritaniens de France composé de plusieurs centaines de mauritaniens éxilés en France fait partie de cette force de l’opposition, à l’étranger, qui milite contre le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz qu’elle accuse de dictatorial.









