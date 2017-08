Economie- Lâ€™euro dÃ©sormais Ã  426 ouguiyas

Mauriweb - La devise européenne «L’euro » enregistre une hausse sans précédent atteignant le niveau record de 426 ouguiyas, constate-t-on mercredi sur le site la Banque centrale de Mauritanie.



La monnaie nationale enregistre ainsi un recul important face aux principales monnaies de change y compris le dollar qui continue depuis 2008 à creuser l’écart.



Une forte dépréciation qui en fait n’est qu’une dévaluation non annoncée par les autorités monétaires du pays. Certains observateurs notent que cette énième dépréciation était censée être noyée dans le tumulte politique du projet des amendements constitutionnels dans le pays.



Le dollar, rappelle-t-on, s’échangeait en août 2008 à 226 ouguiyas alors qu’aujourd’hui il se vend à plus de 360 ouguiyas.













