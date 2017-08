Sy et Beyguili s'engagent avec l'US Biskra

Rim Sport - Programmé l'un pour Tajinanate et l'autre pour le CRB, Boubacar Salem Baguili, l'attaquant de l’ACS Ksar et le milieu de terrain du FC Tevragh Zeïna Sy Abdellahi ont finalement, atterri, chez le nouveau promu, l'US Biskra.



Les deux internationaux mauritaniens, Abdoulaye Sy et Boubacar Beiguily, ont paraphé,lundi 31 juillet, chacun un bail de deux saisons lors du dernier jour du mercato. Les deux Mourabitoune étaient accompagnés par Modou Niang dit Toldo, manager du Ksar et agent de joueur.



Après deux saisons d’interdiction, c’est le retour en force des joueurs étrangers en Algérie. Le Mali, avec quatre joueurs recrutés, a été le pays le plus présent lors du mercato estival, clôturé dans la nuit de lundi à mardi, suivi de la Mauritanie (2 joueurs), du Nigeria (1 joueur), du Gabon (1 joueur), du Burkina Faso (1 joueur), de Madagascar (1 joueur) et du Cameroun (1 joueur).



Décidée depuis une année et demie par l'ancien président de la Fédération algérienne de football (FAF) Mohamed Raouraoua, l'interdiction de recrutement de joueurs étrangers a été levée avec l'arrivée du nouveau président de l'instance fédérale, Kheïreddine Zetchi.









