Parti Social DÃ©mocratique (PSD) : DÃ©claration

Parti Social Démocratique - Le Parti Social Démocratique qui a inscrit dans son action politique de rassembler les mauritaniens autour de l’objectif de réconciliation nationale, de l’unité nationale et de l’égalité des chances car la seule identité qui vaille pour nous, est celle de la Mauritanie unique et unifiée:



deux communautés et deux civilisations (arabe et africaine) et une cohabitation depuis l’éternité, un exemple qui en dit long à cet égard.



La situation politique que traverse notre pays aujourd’hui nous interpelle et exige de nous une prise de position qui va dans le sens de sauvegarder les acquis démocratiques, économiques et sociaux réalisés sous la présidence de Mohamed Abdel Aziz, et surtout lui permettre de continuer son projet de développement global du pays.



En tout état de cause la Parti Social Démocratique (PSD) :



-conscient que le programme politique du président Mohamed Abdel Aziz répond aux soucis de développement de notre pays,



-convaincu de la nécessité de serrer nos rangs pour renforcer l’unité nationale et surtout ne pas subir le sort de certains pays frères dont les peuples vivent aujourd’hui dans la désolation totale, qu’Allah nous en préserve !



-Lance un appel à tous ses adhérents et à travers eux à tous les mauritaniens soucieux de l’avenir de leur pays de participer activement au vote du 5 août par oui massif.



Nouakchott, le 01/08/2017









