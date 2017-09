Mauritanie : plus de 900 indices miniers dans le pays

Saharamédias - Le secrétaire général du ministère du pétrole, de l’énergie et des mines a révélé jeudi que la Mauritanie recelait plus de 900 indicateurs miniers parmi les plus prisés.



Mohamed O. Cherif Ahmed s’exprimait à l’ouverture d’un atelier pour la restitution des résultats du diagnostic de la communication du secteur minier. Le pays disposerait d’immenses potentialités minières dont le fer, le cuivre, l’or, l’uranium, le phosphate, le quartz, le chrome et le manganèse.



O. Cherif a ajouté que la Mauritanie a adopté une stratégie pour développer et moderniser les ressources minières à travers la compétitivité, le code minier, la réalisation des infrastructures de base nécessaires à tout investissement et l’élaboration de politiques de bonne gouvernance, indiquant que ces mesures ont permis au pays d’occuper les premiers rangs dans le domaine de la transparence et de la bonne gouvernance.



Ce diagnostic a été élaboré par un bureau d’études et de Consultations en communication au profit des sociétés de recherches, de prospections et d’exploitations minières.









