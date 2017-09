Gisement gazier grand tortue/AhmÃ©dine : kosmos Energy annonce un taux dâ€™Ã©coulement gaziers de 200 millions de pieds cubes par jour

Les Mauritanies - La société pétrolière américaine Kosmos Energy a annoncé que le complexe gazier grand tortue/Ahmédine pourrait produire jusqu’à 200 millions de pieds cubes par jour (MMcf / j).



Cette révélation a été faite, mercredi 23 août, dans un communiqué publié par le site de l’établissement. Selon la même source, la structure a souligné qu’elle a achevé avec succès le test de la tige de forage (DST) du puits Tortue-1, entamé en début août.



Les données du DST révèlent un taux d’écoulement gazier pouvant atteindre jusqu’à 60 millions de pieds cubes par jour sur ce site.Les résultats confirment également que le champ Tortue est une ressource de classe mondiale.



« Les données recueillies ont été favorables et indiquent que le gaz obtenu est bien adapté à la liquéfaction. Ce qui va réduire considérablement le coût de l’exploitation sur Tortue », a précisé le président, Andrew G. Inglis.



Et d’ajouter, « le partenariat Kosmos-BP est bien disposé à maintenir la décision finale d’investissement à la fin de cette année ou au plus tard en 2018. Les premières productions de gaz sont attendues en 2021 ».



Rappelons que le puits Tortue-1 est situé à 285 km au sud-ouest de Nouakchott, avec une profondeur d’eau de 2700 m.



Ibrahima Junior Dia









