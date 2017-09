Amadou Diop, le marcheur pour la paix est arrivÃ© Ã  Gourel Boubou (BoghÃ©)

Le Quotidien de Nouakchott - Amadou Diop alias Mounirou (37 ans), professeur de physique-chimie, ancien footballeur puis arbitre, est enfin arrivé à Boghé aux environs de 19 heures après une marche de 350 km environ (il avait quitté Nouakchott le samedi 19 août).



Peu avant son arrivée, plusieurs notables et jeunes originaires de Gourel Boubou (son village natal) s’étaient massés au carrefour de Mballadji (jonction de l’axe Boghé-Rosso) pour rendre hommage à leur fils prodige.



Des notables de la commune de Boghé dont MM. SY Alhousseïnou, Anne Djibril, Diallo Mamadou Baba, Gadio Hamdou Raby, Dépha Wane étaient également au rendez-vous pour témoigner au jeune homme toute leur sympathie et leurs encouragements.



Dans une déclaration qu’il a faite à la presse, M. Diop explique que son initiative est destinée à « alerter l’opinion sur les multiples défis qui interpellent la jeunesse de notre pays en dépit des atouts dont elle dispose. Des domaines primordiaux comme le sport et l’éducation sont laissés en rade sans que des solutions adéquates ne soient envisagées et trouvées ».



Le cortège qui était venu l’accueillir s’apprêtait à s’ébranler sur Boghé quand il a été interpellé par l’Adjudant-chef du corps urbain de la police qui, le téléphone collé à l’oreille, fait signifier aux responsables de la caravane « qu’ils ne disposent pas d’autorisation ».



Pourtant, selon des sources autorisées, le Hakem adjoint (qui assure l’intérim du titulaire en congé) a été bien informé de l’arrivée du jeune homme. « Pas de façon officielle ! », rétorque une autre source proche de la police.



Après quelques échanges avec le Chef du corps urbain, le cortège s’est ébranlé directement vers Gourel Boubou en passant sur la route de Rosso. De Sayé à Sarandogou en passant par Douboungué, Mboon Djeri, Afniyya, le jeune homme a été accueilli en héros par des dizaines voire des centaines de personnes venues lui exprimer leur solidarité et leur admiration. « Bravo Mounirou ! Bravo Carlos » entendaient-on de tous les côtés.



A Gourel Boubou, il a été servi par un accueil triomphal organisé à l’école du village où il a renouvelé sur fonds d’applaudissements nourris, son engagement pour une jeunesse vivant en paix et éduquée. Il a émis le souhait de voir l’extension de l’école du village qui ne compte que deux salles de classes et son érection au rang « d’école complète ».



Dia Abdoulaye









