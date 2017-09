Onze pÃªcheurs Saint-Louisiens arrÃªtÃ©s Ã  Nouadhibou

NdarInfo - Onze pêcheurs ont été interpellés à Nouadhibou par les gardes côtes mauritaniens. Ils ont conduit les pêcheurs à Nouakchott, la capitale mauritanienne, avant de les escorter jusqu’à la frontière.



Les onze pêcheurs sénégalais ont été arrêtés lundi par la garde côte mauritanienne. Ils ont été ensuite mis à la disposition des services de l’immigration qui les a acheminés vers Nouakchott avant de les expulser du territoire, nous informe le correspondant de la Rfm.



Trente six autres pêcheurs sénégalais avaient été arrêtés et reconduit à la frontière pour les mêmes motifs, à savoir la pratique de pêche illicite ; il y a de cela un peu plus d’une semaine. Ce qui porte à 47 le nombre de pêcheurs sénégalais à être arrêté en Mauritanie en moins de 10 jours.



Cette situation risque d’empirer les relations entre les deux pays qui sont déjà mal en point. Car, la Mauritanie interdit explicitement la pêche des bateaux de fortune dans ses eaux. Malgré tout, les pêcheurs sénégalais poursuivent leur activité clandestine, malgré les mesures prises par le Sénégal.



