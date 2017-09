ZouÃ©rate : Alimentation en eau et electricitÃ© Ã  partir de Nouakchott et fleuve SÃ©nÃ©gal

Adrar-Info - Le gouvernement mauritanien a officiellement approuvé le 25 août 2017, une loi permettant la ratification de l’accord de prêt signé le 10 juillet 2017 entre le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social afin de contribuer au financement de la ligne électrique entre Nouakchott et Zouerate.



Le nouveau projet de loi ouvre la voie à la mise en œuvre du projet, promis par le président de la république aux résidents du Tirs Zemmour, lors de la récente campagne de sensibilisation pour le référendum relatif aux amendements constitutionnels en Mauritanie qui fut organisé le 5 Aout dernier.



L’alimentation électrique du Tiris Zemmour à partir de la centrale située au nord de Nouakchott mais aussi son alimentation en eau à partir du fleuve Sénégal, sont les plus importantes promesses électorales faites par le président de la république aux populations de cette Wilaya de l’extrême Nord du pays.



Il n’est pas superflu de rappeler que l’alimentation du Tiris à partir de l’eau du fleuve, mettra fin aux décennies de souffrances et conséquences désastreuses causées aux populations et leur bétail par la rareté de l’eau dans la région.



