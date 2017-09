Rencontre dâ€™orientation des Ã©tudiants mauritaniens orientÃ©s pour Ã©tudier en AlgÃ©rie

AMI - L’Union des étudiants et stagiaires mauritaniens en Algérie a organisé sous la supervision de l’Association d’amitié mauritano- algérienne jeudi après- midi au Musée national à Nouakchott une rencontre d’orientation avec les étudiants mauritaniens orientés pour faire leurs études en Algérie au cours de cette année universitaire afin de les éclairer à cet effet.



La présidente de l’Association d’amitié mauritano algérienne, Mme Aichetou Mint Dah a, dans un mot pour la circonstance, indiqué que l’invitation de son association à cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de la mobilisation des étudiants mauritaniens boursiers cette année afin de les informer sur les conditions des études et les éclairer sur les spécialités offertes sur place en Algérie.



Elle a ajouté que la présentation par l’Algérie de centaines de bourses aux étudiants mauritaniens pour l’acquisition de connaissances scientifiques traduit l’amitié et la fraternité entre les deux pays frères.



Pour sa part, le membre du conseil supérieur des jeunes, M. Moktar Ould Hacen a loué le rôle joué par l’Association d’amitié mauritano algérienne dans et l’intérêt qu’elle porte à tout ce qui est de nature à renforcer les liens entre les deux pays, demandant aux étudiants de faire preuve de sérieux et de persévérance et de représenter au mieux leur pays d’origine dans leur seconde patrie l’Algérie.



En ce qui le concerne, le chargé d’affaire de l’ambassade d’Algérie, a remercié l’association d’amitié pour le rôle qu’elle joue dans le renforcement des relations bilatérales exprimant la bienvenue boursiers cette année dans leur seconde patrie l’Algérie.









