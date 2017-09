Mauritanie: projet de ligne Ã©lectrique haute tension Nouakchott-Zouerate

Le360 - Le gouvernement mauritanien veut renforcer la disponibilité à grande échelle de l’énergie dans les zones minières du nord du pays, notamment la région Zouerate, une cité minière (située à plus de 650 kilomètres de Nouakchott).



Ainsi, le Conseil des ministres du jeudi 24 août a examiné et adopté un projet de loi portant ratification de l’accord de prêt signé entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).



Celui-ci concerne la participation de l’institution arabe au financement de l’interconnexion entre Nouakchott et Zouerate par une ligne électrique haute tension de 225 KV, grâce à un accord de prêt signé le 10 juillet 2017.



«Le financement global de ce projet est estimé entre 230 et 250 millions de dollars, avec une contribution du FADES et du Fonds saoudien de développement (FSD). La signature de la convention complémentaire pour le financement de ce projet entre le gouvernement et le Fonds saoudien de développement (FSD) est attendue la semaine prochaine.



La réalisation de l’interconnexion électrique Nouakchott-Zouerate, grâce à une ligne de haute tension, va assurer une disponibilité durable de l’énergie au profit des zones cibles et des habitants, et surtout permettre une exploitation rationnelle et optimale des richesses minières.



Il faut dire que cette région laisse apparaître d’importants indices miniers. Et pour assurer une bonne exploitation, l’énergie constitue un facteur capital pour les compagnies minières opérant dans la zone et désireuse d’y investir.



Sa disponibilité et son bon coût sont des éléments de nature à encourager l’investissement», a expliqué le ministre mauritanien de l’Economie et des finances, Moctar Ould Diaye, à l’occasion d’un point de presse consacré aux commentaires des résultats des travaux de la réunion hebdomadaire du gouvernement organisé jeudi après-midi.



Le territoire mauritanien recèle plus de 900 indices miniers (fer, or, cuivre, quartz, phosphate,...) avec une importante concentration de métaux de divers groupes dans le Nord.



Par notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya









