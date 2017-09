RÃ©union du haut comitÃ© chargÃ© du suivi de la mise en Å“uvre des rÃ©sultats du dialogue national inclusif

AMI - Le haut comité chargé du suivi de la mise en œuvre des résultats du dialogue national inclusif s’est réuni vendredi au Palais des Congrès à Nouakchott sous la présidence du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, M. Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna.



Le ministre secrétaire général de la Présidence de la République a tout d’abord félicité, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz,



les membres du comité pour les résultats obtenus au cours du dernier référendum constitutionnel, qui a démontré que le peuple mauritanien adopte l’accord politique signé entre la majorité présidentielle et l’opposition dialoguiste sanctionnant le dialogue inclusif organisé en octobre 2016 à Nouakchott pour jeter les bases de la prochaine phase.



Le ministre a ajouté que l'organisation du référendum constitutionnel constitue la première étape du processus de mise en œuvre de l'accord politique, expliquant qu’elle sera suivie directement de l’exécution des autres clauses relatives aux problématiques politiques et électorales, aux politiques et programmes économiques et sociaux et au renforcement de l'état de droit et la justice sociale.









