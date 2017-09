La dÃ©fense du sÃ©nateur O. Gadda prÃ©sente ses requÃªtes Ã  la justice

Saharamédias - Un collectif d’avocats qui s’est constitué pour la défense du sénateur Mohamed O. Gadda a rencontré vendredi le procureur de la république de la wilaya de Nouakchott Ouest.



Selon une source judiciaire les avocats ont examiné avec le procureur la procédure judiciaire qui permet l’arrestation du sénateur et sa détention et ont demandé que leur client soit autorisé à rencontrer sa famille.



O. Gadda est accusé par le parquet d’avoir voulu perturber l’ordre public et d’avoir reçu de l’argent de l’étranger pour créer la division en Mauritanie.



Les avocats ont affirmé qu’ils n’avaient reçu aucune réponse du procureur qui s’est limité à les écouter.









