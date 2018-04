Vidéo. Mauritanie:

Le360 - "Ould Abdel Aziz n'aimera pas porter le titre de Premier ministre, donc il ne fera pas comme Vladimir Poutine", analyse Mohamed Mahmoud Ould Mah, le secrétaire général de l'UPSD, parti d'opposition mauritanienne.



Selon l'ancien maire de Nouakchott, et actuel président du Comité olymique mauritanien, le chef de l'Etat mauritanien cherchera probablement un homme de paille, soit parmi la communauté haratine, soit au sein des populations noires du sud du pays, afin de conserver le contrôle total du pays.



Ould Mah reste convaincu que Ould Abdel Aziz ne quittera le pouvoir pour rien au monde, même si la Constitution l'empêche de briguer un nouveau mandat. "A moins que l'ancienne puissance coloniale" ne l'y oblige...



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya

















