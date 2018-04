Mauritanie: Ould Abdel Aziz assiste à la clôture des manœuvres militaires communes du Bouclier du Golfe (I)

Maghreb Emergent - Les manœuvres militaires communes du Bouclier du Golfe (I) ont été clôturées, lundi à Rass El Khaïr dans la province de Jubail, à l’extrême est de l’Arabie Saoudite,



en présence du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, aux côtes du Gardien des Lieux Saints de l’Islam, Sa majesté le Roi Selman Ben Abdelaziz, du président nigérien, Pr. Issoufou Mahamadou, président en exercice du G5-Sahel et de plusieurs dirigeants des pays qui participent à ces manœuvres.



Ces exercices militaires organisés par le ministère saoudien de la Défense avec la participation de 24 pays pour une durée de 30 jours comprennent des manœuvres militaires navales, aériennes et terrestres.



Ces exercices, qui sont considérés comme étant les plus importants jamais menées dans la région tant du point de vue du nombre des forces en jeu et des pays participants que du point de vue de la diversité des expertises et de la nature de l’armement utilisé, visent à relever le niveau d’opérationnalité militaire des forces des Etats participant et à réactualiser les mécanismes et les moyens communs des appareils sécuritaires et militaires.



Du côté saoudien, ont pris part à ces manœuvres des forces terrestres royales, des forces de défense aérienne, des forces navales, des unités des armes de destructions massives, des services de médecine militaire, en plus de forces sécuritaires et militaires relevant des ministères de l’intérieur et de la Garde nationale.



Le Bouclier du Golfe constitue un segment de la vision stratégique globale du ministère saoudien de la Défense visant à profiter de façon permanente des expertises et à renforcer l’opérationnalité militaire et sécuritaire dans toutes les situations pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.



Par le passé, l’Arabie Saoudite avait mené des exercices militaires de grande envergure dont la manœuvre militaire « Seif Abdallah » qui s’était déroulée simultanément sur trois champs d’opérations au Sud, à l’Est et au Nord du Royaume et coordonnée à partir d’un centre unique de commandement basé dans la zone de Riyad.



En 2016, l’Arabie Saoudite avait également organisé un exercice militaire sous le nom de « Tonnerre du Nord » avec la participation de 20 Etats arabes, islamiques et amis dont la Mauritanie en plus des forces du Bouclier du Golfe. A l’époque plusieurs dirigeants des pays participants y avaient assisté parmi lesquels le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.



AMI









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité