Ridha MEFTAH : le Tunisien qui modernise le secteur bancaire et financier Mauritanien

AMC Ernst & Young - Très actif dans le secteur Bancaire et Financier Mauritanien, le jeune Associé d’EY (Ernst & Young) Tunisie est à la tête de plusieurs projets de transformation et d’innovation visant la restructuration des principales banques Mauritaniennes incluant la Banque Centrale de Mauritanie.



Avec plus de 15 ans d’expérience, ce spécialiste du secteur bancaire et financier apporte son savoir-faire et les meilleurs pratiques internationales en matière de :



• Cadrage Stratégique et Business Modeling



• Transformation digitale



• Coaching et développement du Capital Humain



• Compliance et Risk Management



• Finance islamique



• Dynamisation de la force commerciale et innovation de l’offre



• Efficacité opérationnelle des processus métiers et supports



• Pilotage et Management de la Performance



• Conduite des projets d’innovation technologique



Son point de vue est que la Mauritanie présente un potentiel de développement et de croissance très important pour les 10 prochaines années.



Avec une forte richesse naturelle brute en minerais de fer, de cuivre et de l’or, une richesse animale très importante (plus de 2 million de bovins, 1,5 million de camelins, 20 millions d’ovins-caprins), un secteur de pêche, qui occupe une place centrale dans l’économie du pays (avec plus 5% du PIB, emploie 53 000 personnes) et une population très jeune (plus de 55% de la population âgée de moins de 19 ans), nous assisterons en Mauritanie durant la prochaine décennie à une double révolution :



• Une révolution industrielle issue de la nécessité de mettre en place un secteur secondaire solide à travers une industrie diversifiée de première transformation des ressources naturelles, animales, pêche…



• Une révolution digitale pour s’adapter au comportement des jeunes mauritaniens fortement connectés et très sensibles aux solutions digitales et numériques.



Pour sécuriser ces deux révolutions, le secteur bancaire et financier devrait jouer son vrai rôle de locomotive pour le financement de l’économie mauritanienne, l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et des investisseurs dans le développement de leur Business, la forte mobilisation de l’épargne avec une offre bancaire et assurantielle diversifié et innovante.



Pour relever ce Challenge, un grand chantier de transformation et de réforme du secteur bancaire et financier doit être mis en place en vue de:



• Favoriser la création d’un Pôle Bancaire solide avec une forte capitalisation permettant de financer les projets de grande envergure notamment dans le secteur minier, Agricole, de la pêche et de l’Industrie.



• Développer le secteur assurantiel / Takaful, acteur principal pour la mobilisation d’une épargne stable



• Assurer une convergence intelligente vers les normes prudentielles et comptables internationales



• Développer un Capital Humain de très haut niveau avec une forte expertise dans le secteur bancaire et assurantiel



• Développer une infrastructure technologique avec un dispositif de sécurisé adéquat.



• Développer un Ecosystème ouvert et pertinent avec une approche Win - Win permettant une meilleure optimisation des ressources et une forte Synergie.













