Ryad réaffirme être prêt à envoyer des troupes en Syrie

Romandie News - L'Arabie saoudite a réaffirmé mardi sa disposition à envoyer des troupes en Syrie, "avec d'autres pays", afin d'y stabiliser la situation.



"Nous sommes en discussion avec les Etats-Unis et l'avons été depuis le début de la crise syrienne" en 2011, a dit le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Ryad.



"Nous avions fait une proposition à l'administration Obama (qui stipulait) que si les Etats-Unis envoyaient des forces (...), alors l'Arabie saoudite envisagerait, avec d'autres pays, d'envoyer des forces dans le cadre de ce contingent", a-t-il dit.



"Ce n'est pas une idée nouvelle", a insisté M. Jubeir en réponse à une question sur des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Washington chercherait à monter un contingent de troupes arabes pour stabiliser la Syrie.



M. Guterres, qui a également rencontré le roi Salmane mardi, a souligné la nécessité d'une solution politique de la crise syrienne, sans ingérence étrangère.



Grâce à l'appui de la Russie, le pouvoir de Bachar al-Assad est parvenu à reprendre le contrôle de la majorité de la Syrie après avoir subi de nombreux revers face aux rebelles et aux jihadistes lors des premières années de la guerre qui a débuté en 2011.



©AFP









