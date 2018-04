Fièvre lassa au Nigéria : plus d’une centaine de morts

Sahara Medias - L’organisation médecins sans frontières a annoncé la mort de plus de 100 personnes au Nigéria des suites de l’épidémie de la fièvre Lassa. Le bureau local de cette organisation révèle que plus de 400 personnes ont été affectées par le virus depuis janvier dernier et que parmi celles-ci au moins 101 personnes sont mortes.



Parmi les victimes, selon le communiqué de médecins sans frontières des membres des équipes soignantes.



Le communiqué ajoute que le virus s’est propagé dans 18 régions du pays, notamment à Baoutchi, au nord est du Nigéria, Eboni, au sud est, Ondou et au sud ouest.













