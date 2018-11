Gabon: La prÃ©sidence reconnaÃ®t la gravitÃ© de l'Ã©tat de santÃ© d'Ali Bongo

20minutes - Ali Bongo, président du Gabon depuis 2009 après avoir succédé à son père, est hospitalisé à Ryad depuis le 24 octobre dernier. « Il est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques », indique la présidence du Gabon…



La présidence gabonaise a reconnu dimanche implicitement la gravité de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé à Ryad (Arabie Saoudite) en affirmant qu'«il est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques».



Depuis son hospitalisation le 24 octobre à Ryad, l'état de santé du président Bongo «s'est sensiblement amélioré», a déclaré Ike Ngouini, ajoutant qu'il est "en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physique".



Fils d'Omar Bongo, président du Gabon pendant 41 ans (1967-2009), Ali Bongo lui avait succédé dès 2009. Il avait été réélu encore à la présidence du Gabon en septembre 2016 dans le chaos. L'annonce de sa courte victoire devant Jean Ping avec un écart de 5.594 voix seulement, avait provoqué des violences (manifestations, pillages, incendie partiel de l’Assemblée, répression, prise d’assaut du QG de Jean Ping, interpellations massives, etc.).



L'Union européenne avait mis en question cette réélection. Elle dénonçait des irrégularités, notamment « le manque d’indépendance de certaines institutions clés » comme la commission électorale ou encore, des « anomalies » mettant « en question l’intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l’élection ».



