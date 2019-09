Lettre ouverte Ã  Son Excellence Monsieur lâ€™Ambassadeur de France en Mauritanie

LFTM | Collectif des Parents d’Elèves - Excellence Monsieur l’Ambassadeur,



Nous nous adressons à vous aujourd’hui, non sans amertume, pour attirer votre haute attention sur une injustice que nos enfants sont en train de subir. En effet, suite à la décision du Lycée Français de Nouakchott de ne pas permettre aux élèves des établissements à programme Français de repasser le BAC cette année, nos enfants se trouvent devant une impasse.



Entre l’incompréhension d’une telle décision et leur incapacité à refaire le BAC du programme Mauritanien qu’ils n’ont hélas jamais suivi, leurs jeunes esprits en sont confus.



En tant que collectif de parents d’élèves concernés par cette décision, nous nous demandons quel est ce jury pédagogique, quelle est cette institution liée à l’enseignement de près ou de loin, dépourvue de tout sentiment et d’attention, qui est capable d’une telle injustice ?



La France en est elle arrivée là, au point d’ignorer d’avertir les établissements un an avant que celui qui échouera n’aura pas une seconde chance, au point d’accepter d’être responsable de l’échec scolaire d’innocents enfants dont le seul tort est celui d’avoir choisi d’étudier un programme Français ?"



Dans le même sillage, nous portons à votre connaissance que les élèves concernés ont bouleversé et écourté leurs grandes vacances pour débuter les cours en même temps que leurs collègues de l’école Française de Nouakchott. Ils ont déjà payé les frais du premier trimestre, si ce n’est pas la totalité de l’ardoise financière de l’année scolaire. Ils ont également acheté e commandé leurs livres et autres supports nécessaire pour l’année en cours ...



Excellence Monsieur l’Ambassadeur,



On aurait souhaité que cette lettre soit un hommage à Mr Chirac, grand ami de notre pays, qui vient de quitter ce monde, et ironie du sort, le jour où nos lycées ont annoncé cette douloureuse décision. Tout en souhaitant bon vent à ce grand homme d’Etat, nous refusons de croire que l’enseignement Français puisse tomber dans la dictature et l’injustice.



Par conséquent, nous sollicitons vivement votre appui et intervention auprès des instances compétentes concernées afin de lever cette injustice et permettre à nos enfants de repasser le BAC , simple droit d’un lycéen.



Veuillez agréer, Excellence Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de nos sentiments distingués.



Le Collectif des Parents d’Elèves affectés













